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Flutter en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice récurrent et annoncé un changement de directeur général
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions du géant des paris Flutter Entertainment

FLUT.N ont chuté de 10,1 % à 94,29 dollars, leur plus bas niveau depuis fin mai

** FLUT a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice récurrent pour l'ensemble de l'année , les ramenant à 2,65 milliards de dollars contre 2,87 milliards précédemment, invoquant des investissements prévus aux États-Unis qui devraient réduire le bénéfice de 270 millions de dollars

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel pour le quatrième trimestre consécutif

** Par ailleurs, FLUT a nommé le directeur de sa division internationale, Dan Taylor, au poste de directeur général, succédant à Peter Jackson

** Sur 29 courtiers, 20 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, huit “conserver” et un “vendre” ou moins; le cours-cible médian s’établit à 136 dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 56 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,9 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC

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