Flutter chute après l'avertissement concernant l'interdiction des paris en ligne au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - **Les actions du géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N ont chuté de 5,4 % pour s'établir à 78,70 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société met en garde contre un impact négatif sur ses résultats futurs si la nouvelle interdiction des paris en ligne au Brésil est maintenue

** Il estime que cette interdiction pourrait réduire son chiffre d’affaires de 70 millions de dollars et son résultat opérationnel ajusté de 20 millions de dollars en 2026

** La mesure provisoire brésilienne révoque les licences de paris en ligne et exige l’approbation du Congrès dans un délai de 120 jours pour rester en vigueur

** FLUT examine actuellement les options qui s'offrent à elle, y compris un éventuel recours

** 23 des 32 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf “conserver”; le cours-cible médian est de 126 dollars

** Compte tenu de l’évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 63,5% depuis le début de l’année