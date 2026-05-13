 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fluence Energy se stabilise après qu'AES et Siemens ont cédé une partie de leurs participations dans le cadre d'une offre secondaire de 420 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Fluence Energy, fournisseur de solutions de stockage d'énergie renouvelable FLNC.O , voit son action progresser de 0,2 % à 21,32 $ en pré-ouverture après la fixation du prix d'une offre secondaire de 420 millions de dollars ** FLNC, société basée à Arlington, en Virginie, a annoncé mercredi matin la vente de 20 millions d'actions par certains actionnaires majoritaires au prix de 21 dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les actions FLNC ont chuté de 15,7 % mardi après que la société a lancé l'offre ** Avant l'offre, AES AES.N et l'allemand Siemens SIEGn.DE détenaient chacun environ 51,5 millions d'actions, et la Qatar Investment Authority détenait 14,7 millions d'actions, selon le prospectus

** Barclays, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-chefs de file de l'offre

** Mardi, l'action FLNC affichait une hausse de 68 % sur la semaine écoulée, soit une progression de 7,6 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 20 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 16 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

AES
14,435 USD NYSE +0,63%
BARCLAYS
416,850 GBX LSE +0,47%
FLUENCE ENERGY RG-A
21,2800 USD NASDAQ -15,72%
SIEMENS
267,750 EUR XETRA +1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 13:44:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    information fournie par Ecorama 13.05.2026 14:10 

    L'inflation américaine remonte à 3,8 % en avril, tirée par l'envolée de l'énergie. Le président américain est par ailleurs à Pékin pour deux jours de sommet avec Xi Jinping, sur fond de tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Pétrole iranien, rapport de ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street vue en ordre dispersé, l'Europe rebondit malgré l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 13.05.2026 14:06 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes rebondissent mercredi à mi-séance, à l'exception de Paris, portées par la légère baisse ‌des cours du pétrole et les résultats des entreprises, tandis que les investisseurs surveillent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.05.2026 14:03 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, précisions sur Walmart et Alibaba, résultats de Nebius) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite

  • Ouverture officielle du Parlement, aux Chambres du Parlement, à Londres
    La Grande-Bretagne entend renforcer ses liens avec l'UE via une nouvelle loi
    information fournie par Reuters 13.05.2026 13:59 

    Le Premier ministre britannique, Keir ‌Starmer, compte faire adopter une loi permettant de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et ​l'Union européenne, le dirigeant travailliste érigeant en priorité l'amélioration des relations économiques avec les Vingt-Sept ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 960,95 -0,24%
SOITEC
157 +8,50%
NOVACYT
0,719 -9,79%
Pétrole Brent
107,48 -0,20%
NANOBIOTIX
41,26 +2,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank