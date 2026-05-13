Fluence Energy se stabilise après qu'AES et Siemens ont cédé une partie de leurs participations dans le cadre d'une offre secondaire de 420 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 mai - ** Fluence Energy, fournisseur de solutions de stockage d'énergie renouvelable FLNC.O , voit son action progresser de 0,2 % à 21,32 $ en pré-ouverture après la fixation du prix d'une offre secondaire de 420 millions de dollars ** FLNC, société basée à Arlington, en Virginie, a annoncé mercredi matin la vente de 20 millions d'actions par certains actionnaires majoritaires au prix de 21 dollars
** Le prix de l'offre représente une décote de 1,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Les actions FLNC ont chuté de 15,7 % mardi après que la société a lancé l'offre ** Avant l'offre, AES AES.N et l'allemand Siemens SIEGn.DE détenaient chacun environ 51,5 millions d'actions, et la Qatar Investment Authority détenait 14,7 millions d'actions, selon le prospectus
** Barclays, Goldman Sachs et JP Morgan sont les co-chefs de file de l'offre
** Mardi, l'action FLNC affichait une hausse de 68 % sur la semaine écoulée, soit une progression de 7,6 % depuis le début de l'année
** La note moyenne de 20 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 16 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer