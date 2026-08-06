Fluence Energy s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre et revu ses prévisions pour 2026 à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fournisseur de solutions de stockage d'énergie Fluence Energy FLNC.O recule de 16,5% à 11,88 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 649,8 millions de dollars au troisième trimestre , en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 848,2 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société attribue la faiblesse de son chiffre d’affaires à des retards de production dans ses nouvelles usines de fabrication sous contrat

** FLNC table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 compris entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,2 à 3,6 milliards de dollars

** Sur 23 analystes, sept attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, 13 "conserver" et trois "vendre"; l'objectif de cours médian s'établit à 18 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action FLNC affichait une baisse d'environ 28% depuis le début de l'année