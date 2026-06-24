Flowserve recule après que TD Cowen a abaissé sa recommandation à « conserver »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du fabricant de pompes industrielles Flowserve FLS.N recule de 2,4 % à 78,05 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** TD Cowen abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « conserver »

** La société de courtage prévoit un contexte difficile pour la publication des résultats, « où les perspectives devront probablement être revues à la baisse »

** Il abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $, ce qui représente une baisse de 12,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Elle estime qu’il existe une réticence manifeste à revenir sur les engagements pris, compte tenu des progrès réalisés par l’entreprise avant la guerre en Iran

** Le cours cible médian des 13 courtiers couvrant le titre s’établit à 91 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 15,3 % depuis le début de l’année