Flowers Foods en baisse suite à l'abaissement de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** La société Flowers Foods FLO.N en baisse d'environ 4,1 % à 15,90 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société réduit la fourchette des prévisions de croissance des ventes nettes annuelles à environ 2,7 % à 4,0 %, en dessous des prévisions antérieures de 3,8 % à 5,7 %

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 1 et 1,10 $, en dessous des prévisions de 1,05 à 1,15 $

** FLO déclare que les prévisions reflètent la faiblesse des ventes de pains traditionnels et un environnement concurrentiel plus intense

** La société annonce un chiffre d'affaires net de 1,24 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, légèrement inférieur aux estimations de 1,27 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de près de 23,04%

