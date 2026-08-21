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Florentaise valide son plan de redressement
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 08:23
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Le Tribunal de Commerce de Nantes a approuvé le 19 août 2026 le plan de redressement de la société Florentaise, ainsi que celui de sa maison mère, Floreasy. Ce jugement met officiellement fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 mars 2025.

Pour parvenir à ce résultat, le spécialiste des supports de culture à dû engager une restructuration drastique en se séparant notamment de quatre de ses neuf sites industriels en France pour un montant d'environ 7 millions d'euros. La société a également arrêté son activité Terreaux grand public France, ce qui se traduit par une baisse des effectifs en France, qui vont passer de 186 à 15 salariés.

Le plan retenu par le tribunal s'articule autour de trois axes.

Le groupe va se recentrer sur ses trois activités porteuses : les terreaux professionnels en Chine, la location d'équipements Bivis de défibrage de déchets de bois (Europe et États-Unis) et la fabrication de matières premières bas carbone en France.

Le plan prévoit également un remboursement sur 10 ans à hauteur de 100% pour les créanciers privilégiés et de 40% pour les créanciers non-privilégiés. La première échéance est fixée au 19 août 2027. Les créances des détenteurs de capitaux sont gelées durant toute la période.

Enfin, une nouvelle gouvernance va prendre les commandes. Chloé Moreau-Chupin a succédé le 1er août 2026 à son père, Jean-Pascal Chupin, au poste de Directrice Générale. Son frère, Antoine Chupin, commercial sur les activités Bivis et internationales, est destiné à reprendre à terme la représentation légale des filiales en Chine, en Inde et aux États-Unis.

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