Florentaise : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024-2025
information fournie par Boursorama CP 31/10/2025 à 18:00

Saint-Mars-du-Désert, le 31 octobre 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026.

Le repli du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026, du Groupe s’explique principalement par l’évolution de l’activité Terreaux France qui accuse une baisse de 48,1% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2024-2025. Cette baisse intervient dans un contexte de restructuration profonde de l’entreprise ; les difficultés en matière de production et de livraisons de la part des partenaires logistique de la Société à compter du mois de mars et dans les mois qui ont suivi ont également affecté la préparation du nouvel exercice.

Valeurs associées

FLORENTAISE
0,6380 EUR Euronext Paris +5,98%

