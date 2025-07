Florentaise : Chiffre d’affaires 2024-2025 de 57,2 M€ (-14,5%) impacté par le repli de l’activité Terreaux France

Chiffre d’affaires 2024-2025 de 57,2 M€ (-14,5%) impacté par le repli de l’activité Terreaux France

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 16,9 M€ (-24,9%)

Point sur la procédure de redressement judiciaire



Saint-Mars-du-Désert, le 30 juillet 2025 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2024-2025. Pour analyser sa

performance, le Groupe rappelle qu’il connaît une saisonnalité importante liée aux activités de jardinage qui démarrent traditionnellement à compter du printemps et dont les ventes se matérialisent sur le second semestre.





Des ventes annuelles impactées par la baisse des ventes Terreaux France dans un contexte de réorganisation de l’entreprise



Le repli du chiffre d’affaires annuel du Groupe s’explique principalement par l’évolution de l’activité Terreaux France qui accuse une baisse de 29,4% par rapport à l’exercice 2023-2024. Florentaise rappelle

qu’au 3ème trimestre, l’arrêt des livraisons de la part des partenaires logistiques de la Société dans un contexte d’ouverture d’une procédure collective de la société a pesé sur les ventes de la période et celles de mars en particulier (mois le plus contributif de l’année au chiffre d’affaires global). Les relations avec les transporteurs et fournisseurs du Groupe se sont poursuivies sur un mode dégradé au cours des mois suivants.