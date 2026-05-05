Flex va scinder son unité d'infrastructures de centres de données IA pour en faire une société cotée en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

Le fabricant sous contrat Flex

FLEX.O a dévoilé mardi son projet de scission stratégique visant à monétiser son exposition à l'intelligence artificielle, annonçant qu'il allait scinder ses activités liées au cloud et aux infrastructures d'alimentation électrique pour en faire une société cotée en bourse distincte d'ici début 2027.

Cette scission, qui est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, donnera naissance à un groupe spécialisé dans les centres de données IA, parallèlement à ses activités de fabrication principales. La nouvelle entité se concentrera sur la fourniture de systèmes d'alimentation, de refroidissement et de systèmes intégrés pour les centres de données.

La société, dont la valeur s'élève à 33,7 milliards de dollars, n'a pas divulgué d'informations financières concernant l'unité qui sera scindée, notamment son chiffre d'affaires, ses marges bénéficiaires ou la répartition de la dette, et n'a pas non plus précisé la participation qu'elle conserverait dans la nouvelle société.

Flex, hors SpinCo, a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle devrait enregistrer une croissance comprise entre 1 et 5 %.

Flex a indiqué que la directrice générale Revathi Advaithi dirigera SpinCo après la scission, tandis que le président Michael Hartung deviendra directeur général de la partie restante de Flex.

La scission devrait être exonérée d'impôt pour les actionnaires et devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année civile 2027, sous réserve des conditions du marché.

Citi, PJT Partners et BofA Securities agissent en tant que conseillers financiers de Flex.