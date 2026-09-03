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Flex va acquérir EPC Power dans le cadre d'une opération de 4,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 22:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sous-traitant Flex FLEX.O a annoncé jeudi qu'il allait acquérir le fabricant de systèmes de conversion d'énergie EPC Power dans le cadre d'une opération évaluée à 4,4 milliards de dollars.

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