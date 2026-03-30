Flex rachète Electrical Power Products pour 1,1 milliard de dollars ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du fabricant d'électronique Flex

FLEX.O ont augmenté de près de 2 % à 66 $ dans les échanges matinaux

** La société a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Electrical Power Products dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à environ 1,1 milliard de dollars

** Electrical Power Products conçoit et fabrique des systèmes de contrôle et de protection électrique sur mesure utilisés pour gérer en toute sécurité l'énergie dans les services publics, les centrales électriques et les installations industrielles

** L'opération devrait avoir un effet positif sur le bénéfice ajusté par action de Flex au cours de la première année complète suivant sa conclusion

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Flex, sous réserve des conditions de clôture habituelles

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 9,4 % depuis le début de l'année