 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flex rachète Electrical Power Products dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars ; les actions chutent
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions du fabricant d'électronique Flex

FLEX.O réduisent leurs gains et chutent de plus de 2 % à 63 $

** La société Flex a conclu un accord définitif pour acquérir Electrical Power Products dans le cadre d'une transaction au comptant évaluée à environ 1,1 milliard de dollars

** Electrical Power Products conçoit et fabrique des systèmes de contrôle et de protection électrique sur mesure utilisés pour gérer en toute sécurité l'énergie dans les services publics, les centrales électriques et les installations industrielles

** L'opération devrait avoir un effet positif sur le bénéfice ajusté par action de Flex au cours de la première année complète suivant sa conclusion

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Flex, sous réserve des conditions de clôture habituelles

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 4,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FLEX
62,2350 USD NASDAQ -3,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank