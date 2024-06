Fleury Michon vend ses parts dans Platos Tradicionales à Familia Martínez

(AOF) - Fleury Michon a annoncé début juin être entré en négociations exclusives avec Familia Martínez, son partenaire historique en Espagne, pour lui céder ses parts dans la Joint-Venture Platos Tradicionales. Fleury Michon annonce que les négociations ont abouti et que Fleury Michon cède l'intégralité de ses parts dans Platos Tradicionales à son associé historique, Familia Martínez, pour un montant de 68 millions d'euros avec un différé partiel de 6 mois. Ce partenariat, initié en 2006, est né de la volonté de développer le marché des plats cuisinés en Espagne.

Le groupe Fleury Michon et Torrent Fimer (Familia Martínez) ont ainsi associé leurs savoir-faire respectifs pour fabriquer et distribuer des plats cuisinés en Espagne. La contribution de Platos Tradicionales dans les comptes consolidés du Groupe Fleury Michon s'est traduite par une quote-part de société de 8,5 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Familia Martínez souhaite accélérer sa stratégie de développement, tandis que Fleury Michon profite de cette opération pour poursuivre sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier.

Cette opération permettra au groupe de renforcer sa structure financière, d'accélérer les projets de développement commerciaux, de soutien à la marque et de transition alimentaire, de maintenir un niveau élevé d'investissement dans la qualité de son outil industriel et également de se concentrer sur l'accompagnement de ses relais de croissance.

