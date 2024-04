Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fleury Michon: résultat net plus que quadruplé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fleury Michon publie un résultat net de 10,3 millions d'euros pour 2023, contre 2,4 millions l'année précédente, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,8 point à 2,7%, en partie grâce à un 'pilotage renforcé des coûts de production'.



Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a progressé de 5,2% à 836,2 millions d'euros (+5,5% en organique), soutenu par le maintien d'une position forte sur ses marchés historiques GMS (grandes et moyennes surfaces) et des ajustements de prix.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 18 juin un dividende de 1,30 euro par action. Fleury Michon estimant que 'l'exercice 2024 devrait être marqué par une conjoncture complexe', aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.





Valeurs associées FLEURY MICHON Euronext Paris +8.31%