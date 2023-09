Fleury Michon: résultat net consolidé divisé par trois au S1 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 18:20

(CercleFinance.com) - Fleury Michon enregistre un CA de 422,3 ME au 1er semestre, en hausse de 12,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant est stable, à 6,1 ME, mais le résultat net consolidé s'établit à 1,2 ME, contre 3,6 ME douze mois plus tôt.



'L'environnement économique reste encore fortement incertain, à l'image notamment du cours de certaines matières et des énergies qui ont affiché de fortes hausses durant le premier semestre 2023', souligne la société.



Ainsi, la situation financière de Fleury Michon restera fortement liée à sa capacité à ajuster rapidement les prix de vente de ses produits aux fluctuations des coûts de production.



A moyen terme, l'entreprise réaffirme sa confiance dans son modèle. Elle continuera à s'appuyer sur ses atouts pour développer ses activités : sa marque et sa notoriété, la qualité de ses produits et sa capacité d'innovation, l'engagement de ses équipes.