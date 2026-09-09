Fleury Michon redresse ses marges et son bénéfice au premier semestre

( AFP / MARK RALSTON )

L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a redressé son bénéfice net à 7,1 millions d'euros au premier semestre, après avoir pâti l'année précédente de cours historiquement élevés de la volaille, a-t-il annoncé mardi.

"La rentabilité semestrielle bénéficie de la progression des volumes d'activité, de l'amélioration de l'équilibre entre les coûts des produits et leur valorisation commerciale", a expliqué le groupe français dans un communiqué.

Concrètement, son chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 3,5%, à 420,7 millions d'euros, porté à plus de 80% par les ventes de la grande distribution de charcuterie, des plats préparés individuels et de produits de la mer (surimi notamment), en croissance de 2,8%.

"Sur le segment charcuterie, Fleury Michon surperforme à nouveau le marché en volume et affiche des gains de parts de marché sur les deux gammes principales que sont le jambon de porc et le jambon de volaille", détaille l'entreprise, en notant que ses "tranches végé" continuent leur expansion.

"A contrario, le marché des plats préparés est en léger déclin sur le premier semestre, et nos gains de parts de marché sont insuffisants pour compenser cette dynamique négative", précise le groupe.

En cause, indique-t-il, "les vagues répétées de canicule sur la fin du semestre qui ont conduit les consommateurs à se reporter sur d'autres familles de produits", même si le surimi, en berne ces dernières années, en a lui profité pour rebondir.

En 2025, le groupe avait eu du mal à répercuter la hausse des cours de la volaille sur ses prix, ce qui avait conduit son bénéfice à chuter à 300.000 euros au premier semestre, alors que ses ventes étaient en hausse.

Cette année, le groupe a redressé ses marges au premier semestre (2,6% de marge opérationnelle, contre 0,1% au premier semestre 2025 et 1,8% en 2024) et son bénéfice a suivi, retrouvant ses niveaux de 2024, à 7,1 millions d'euros.

Le catering aérien, pour lequel le groupe construit une usine qui sera mise en service au deuxième semestre 2027 aux Etats-Unis, et les activités de restauration hors domicile et de services alimentaires se portent bien, mais ils représentent toujours moins de 20% du chiffre d'affaires.