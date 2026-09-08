Fleury Michon redresse nettement sa rentabilité au premier semestre 2026

Le groupe alimentaire a enregistré une progression de 3,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026, portée par la croissance de ses activités en GMS France et par le dynamisme de l'international. Il affiche surtout un net redressement de sa rentabilité, avec une marge opérationnelle remontée à 2,6%, contre 0,1% un an plus tôt.

Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Fleury Michon s'établit à 420,7 millions d'euros, en hausse de 3,5% par rapport au premier semestre 2025.

En France, les activités en grande et moyenne surfaces (GMS) progressent de 2,8%, principalement grâce aux gains de parts de marché réalisés dans la charcuterie. Le surimi renoue également avec la croissance, tandis que les Tranches Végé, lancées en 2024, poursuivent leur développement à un rythme soutenu.

La dynamique est en revanche plus contrastée dans les plats préparés. Le marché s'est légèrement contracté au cours du semestre et les gains de parts de marché enregistrés par Fleury Michon n'ont pas suffi à compenser le recul de la catégorie.

Le pôle International se distingue avec une progression de 6,6% de son chiffre d'affaires. Cette croissance est notamment soutenue par les activités de catering aérien, qui profitent de la hausse continue du trafic aérien international.

Le développement des relations avec les clients historiques, associé à la conquête de nouveaux clients, permet au groupe de poursuivre son expansion sur ce segment et de conforter son expertise dans la restauration aérienne.

Au-delà de la croissance des ventes, le premier semestre est surtout marqué par un net redressement des résultats. Le résultat opérationnel atteint 10,8 millions d'euros, tandis que le taux de marge opérationnelle remonte à 2,6 %, contre seulement 0,1 % au premier semestre 2025.

La comparaison bénéficie notamment d'une base particulièrement faible, l'exercice 2025 ayant été fortement pénalisé par les tensions sur les prix de la volaille. Cette amélioration se retrouve au niveau du bénéfice net. Le résultat net des activités poursuivies atteint 7,1 millions d'euros, contre 0,3 million d'euros un an auparavant, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt sur les sociétés. En l'absence d'activités cédées ou abandonnées, le résultat net consolidé s'établit également à 7,1 millions d'euros au 30 juin 2026.

Fleury Michon poursuit parallèlement l'exécution de son plan stratégique, articulé autour de quatre priorités : le renforcement de ses positions sur ses marchés historiques, l'accélération de l'innovation et du renouvellement de l'offre, la poursuite du développement à l'international et l'amélioration durable de sa compétitivité industrielle. Le groupe reste toutefois confronté à un environnement externe exigeant, entre tensions géopolitiques internationales, évolution des marchés agricoles et volatilité des coûts énergétiques. Malgré ces incertitudes, Fleury Michon réaffirme sa confiance dans sa stratégie à long terme.