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Fleury Michon met la main sur All Plants au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 07:12

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Fleury Michon annonce l'acquisition de 100% du capital d'All Plants, une entreprise britannique spécialisée dans la commercialisation de produits d'origine végétale en grande distribution au Royaume-Uni, qui constituera notamment pour le groupe une plateforme de commercialisation de sa gamme végétale sur ce marché.

Marque établie dans le secteur du végétal outre-Manche et présentant une complémentarité stratégique avec Fleury Michon, All Plants réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 MEUR (moins de 1% du CA du groupe) en année pleine et affiche un EBITDA proche de l'équilibre.

Cette acquisition renforce l'empreinte internationale du groupe agroalimentaire français et lui offre des perspectives de croissance à long terme, en lui fournissant une base solide pour accélérer le déploiement de sa gamme végétale au Royaume-Uni afin de saisir les opportunités d'un marché plus développé qu'en France.

L'opération comprend l'ensemble des activités de commercialisation de la société, les équipes ainsi que les droits liés à la marque All Plants. La signature (signing) et la finalisation (closing) de l'acquisition ont eu lieu ce mardi.

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FLEURY MICHON
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