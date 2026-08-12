FleetPartners atteint son plus haut niveau depuis 8 ans et demi alors qu'ORIX et SG Fleet s'affrontent dans la course au rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre de la société japonaise ORIX présente une prime de 34,3 %

* SG Fleet relève son offre de 20 cents australiens

* Co rejette la demande d'exclusivité d'Element

* L'action FleetPartners atteint son plus haut niveau depuis décembre 2017

(Reformulation du paragraphe 1, mise à jour avec l'évolution des cours, les détails, le contexte et l'avis des analystes) par Roshan Thomas et Nikita Maria Jino

FleetPartners FPR.AX a annoncé mercredi avoir reçu une offre publique d'achat de la part de la société japonaise ORIX 8591.T , ainsi qu'une offre améliorée de SG Fleet, soutenue par Pacific Equity Partners, ce qui a propulsé le cours de l'action du fournisseur de location de véhicules à son plus haut niveau depuis huit ans.

Le titre de la société, dont le siège est à Melbourne, a bondi de 6,7 % avant de clôturer en hausse de 5,9 % à 4,1 dollars australiens, son plus haut niveau depuis fin décembre 2017. Cela porte la progression du titre à plus de 40 % depuis l’annonce, la semaine dernière, de la première tentative de rachat de la société.

Ces nouvelles approches soulignent l’intérêt soutenu des acquéreurs étrangers et des sociétés de capital-investissement pour les entreprises cotées en Australie, en particulier dans le secteur des services financiers.

Parmi les opérations notables, on peut citer la tentative d'EQT AB EQTAB.ST de racheter le gestionnaire d’actifs Perpetual , l’offre d’un consortium américain sur le courtier en investissement Steadfast SDF.AX et le rachat, l’année dernière, du prestataire de services financiers Insignia Financial par CC Capital Partners .

« FleetPartners est la dernière entreprise de l’ASX spécialisée exclusivement dans le crédit-bail et le financement, y compris les services de gestion de flotte… FPR est mieux positionnée pour les nouveaux entrants qui cherchent à s’implanter solidement sur le marché australien », a déclaré Cameron Curko, directeur des investissements chez Pitcher Partners.

La société japonaise de services financiers ORIX Corp a proposé 3,80 dollars australiens par action pour FleetPartners, ce qui représente une prime de 34,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action le 31 juillet.

Parallèlement, la société a indiqué que SG Fleet avait relevé son offre de 20 cents australiens pour la porter à 4 dollars australiens par action, valorisant désormais l’entreprise à 844,8 millions de dollars australiens (596,09 millions de dollars américains).

Ces nouvelles approches ont intensifié la bataille pour FleetPartners quelques jours après qu’Element Fleet Management

EFN.TO eut dévoilé une proposition indicative de 3,80 dollars australiens par action. La société canadienne a ajouté qu’elle porterait son offre à 4 dollars australiens si FleetPartners acceptait une période d’exclusivité de trois semaines, ce que la société a refusé.

«(La valeur boursière actuelle de FleetPartners) reste inférieure à celle qu’elle affichait en mars 2024, sans parler de son pic historique de 1,356 milliard de dollars australiens atteint en 2017. Compte tenu du nombre de parties intéressées, la direction pourrait chercher à obtenir des offres plus élevées dans les semaines à venir », a ajouté Curko.

FleetPartners a indiqué que son conseil d’administration évaluait les propositions d’Element, de SG Fleet et d’ORIX, mais a précisé qu’il n’y avait aucune certitude qu’une de ces propositions aboutisse à une transaction.

(1 dollar américain = 1,4172 dollars australiens)