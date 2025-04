flatexDEGIRO: près de 38 500 nouveaux clients en mars information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO annonce ce matin avoir enregistrer l'ouverture d'environ 38 500 nouveaux comptes clients en mars. Le groupe compte désormais une base de clients totale à 3,2 millions.



En février, environ 40 300 nouveaux comptes clients avaient été ouverts chez flatexDEGIRO.



Les actifs sous conservation s'élevaient à 75,77 milliards d'euros à la fin du mois de mars, dont 71,14 milliards d'euros de titres et 4,63 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,20 milliard d'euros.



Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 6,88 millions de transactions, dont 68 % de toutes les transactions concernent des produits de trésorerie (actions, obligations, etc.).





