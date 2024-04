Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: le bénéfice net explose au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO publie un chiffre d'affaires de 123 ME au titre du 1er trimestre 2024, témoignant d'une hausse de l'activité de 25% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA a plus que doublé pour atteindre 53,6 ME (+177%), avec une marge EBITDA qui atteint 43,6% contre 19,7% douze mois plus tôt.



Le broker enregistre ainsi un bénéfice net de 30 ME, un chiffre plus que quadruplé en l'espace d'un an (+340%).



A la fin du premier trimestre, flatexDEGIRO comptait 2,81 millions de clients, un chiffre en hausse de 12,4 %, avec 121 000 créations brutes de comptes (soit +7,8%).



Sur la base des développements actuels, la direction estime que ses revenus et son résultat net consolidé 2024 devraient se situer dans le haut de sa fourchette de prévisions. Pour rappel, flatexDEGIRO avait annoncé en début d'année tabler sur une croissance du CA comprise entre 5% et 15%, pour une croissance du résultat net consolidé située entre 25% et 50%.



Le broker se veut toutefois prudent, évoquant les incertitudes liées aux tensions géopolitiques croissantes ainsi qu'au manque de visibilité concernant l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales mondiales.







