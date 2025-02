flatexDEGIRO: départ du président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO fait savoir que Martin Korbmacher, président du conseil de surveillance de la société, a informé aujourd'hui le président du directoire qu'il démissionnera de son poste au sein du conseil de surveillance de la Société de manière anticipée, avec effet au 27 mars 2025.



La recherche d'un successeur avait déjà été engagée en 2024 en raison de l'expiration normale de son mandat après l'assemblée générale annuelle de 2025. Cette recherche est 'bien avancée', assure la société.



Ainsi, flatexDEGIRO s'attend à pouvoir proposer une solution de succession dans les prochaines semaines en vue d'une élection par l'Assemblée générale annuelle le 2 juin 2025.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 18,88 EUR XETRA -1,67%