flatexDEGIRO: à un pic de quatre ans après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO gagne plus de 5% lundi à la Bourse de Francfort suite à la révision à la hausse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025.



Vers 16h45, le titre du broker en ligne prend 5,2%, ce qui lui permet de grimper de plus de 80% depuis le début de l'année et de revenir à des plus hauts depuis juillet 2021.



La société de courtage sur Internet a relevé aujourd'hui sa prévision de croissance au niveau de son bénéfice net annuel, désormais attendue entre 15% et 25%, soit un objectif compris entre 128 et 139 millions d'euros, contre une évolution anticipée entre -5% et +10% jusqu'à présent.



Sa prévision de croissance du chiffre d'affaires a elle aussi été revue à la hausse pour faire apparaître une progression maintenant anticipée de 4% à 8% - soit des revenus annuels qui devraient se situer entre 499 et 518 millions d'euros - à comparer avec une évolution jusqu'ici envisagée de -5% à +5%.



Dans un communiqué, flatexDEGIRO souligne que son optimisme fait suite à des performances 'record' au premier semestre, son chiffre d'affaires ayant progressé de 15% à 278 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année pour un bénéfice net en hausse d'environ 34% autour de 81,5 millions d'euros.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 26,600 EUR XETRA +4,07%