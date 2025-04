Flash Marchés : quel impact des déclarations de l'administration Trump ?

flash marchés edram

L'administration américaine est prête à discuter avec la Chine pour abaisser les droits de douane à 50-65 %, en échange de concessions.

Les incertitudes commerciales pèsent sur les données macroéconomiques, avec une légère dégradation des indices PMI américains et européens, et des entreprises américaines qui envisagent désormais de répercuter la hausse de leurs coûts sur les prix de vente.

Aux États-Unis, plusieurs membres de la Réserve fédérale préconisent la prudence concernant la baisse des taux, face aux risques inflationnistes liés à la guerre commerciale. En Europe, l'économiste en chef de la BCE n'exclut pas une baisse prochaine des taux directeurs.

L'administration Trump continue de déstabiliser les marchés financiers avec des déclarations contrastées. D'abord, le directeur du Conseil économique national des ÉtatsUnis a déclaré que Donald Trump avait consulté ses équipes pour savoir s'il pouvait destituer Jerome Powell, et la réaction des marchés a été immédiate : une baisse des actions et du dollar, et une hausse des taux souverains. Le jour suivant, le président américain a changé de ton et a précisé qu'il ne souhaitait pas renvoyer Jerome Powell mais qu'il espérait le voir agir plus rapidement pour baisser les taux directeurs. Ce nouveau discours de Trump écarte ainsi le risque d'une perte de confiance majeure des investisseurs quant à l'indépendance de la Fed, et les marchés récupèrent les pertes du jour précédent. Sur le plan commercial, D. Trump et S. Bessent se sont montrés plus conciliants envers la Chine, affirmant que les droits de douane entre les deux pays ne resteraient pas aussi élevés très longtemps. L'administration américaine a affirmé que les États-Unis étaient ouverts à des discussions bilatérales avec la Chine pour réduire les droits de douane à 50-65 %, à condition d'obtenir des concessions en retour. Selon certaines sources médiatiques, Pékin envisagerait de suspendre certains de ses droits de douane ciblant les États-Unis, qui s'élèvent actuellement à 125 %. Cette suspension viserait en particulier les équipements médicaux, certains produits chimiques industriels, ainsi que les avions américains. Malgré ces informations, la Chine n'a pas officiellement confirmé ces intentions, ce qui contribue à la volatilité observée sur les marchés. Malgré cela, l'administration américaine s'est montrée optimiste quant à la conclusion des accords commerciaux avec plusieurs pays d'ici le troisième trimestre, ce qui permettrait de limiter les effets négatifs de la guerre commerciale avant la fin de l'année.

Suite à ces déclarations, les actifs américains ont réagi positivement, avec une hausse des actions et du dollar, et une baisse des taux américains, entraînant dans leur sillage les actifs européens grâce à l'espoir d'une accalmie dans la guerre commerciale.

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :