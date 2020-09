Flash Implanet

Implanet est prêt pour la reprise des chirurgies

Avec un impact limité de la crise du Covid-19 au travers d'un contrôle des dépenses accru au 1er semestre 2020 (-10% sur le ROC), Implanet se prépare à une reprise des chirurgies pour le T3 2020. Opinion à l'Achat sur la valeur avec un TP de 1,44 €.

Implanet is ready for surgeries' resumption

With a limited impact of the Covid-19 crisis through increased expenditure control in the first half of 2020 (-10% on the ROC), Implanet is preparing for a resumption of surgeries for Q3 2020. Opinion on the Purchase on the value with a TP from € 1.44.

