Flambée du carburant, grèves: Lufthansa réduit ses capacités de vol

Des avions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa sur le tarmac de l'aéroport de Francfort, le 15 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé jeudi une réduction de ses capacités, incluant l'arrêt de l'activité de sa filiale régionale CityLine, se disant acculé par la flambée des coûts du kérosène et l'impact de grèves.

Lufthansa, qui veut aussi réduire la voilure sur ses moyens et longs courriers, cherche à économiser sur les coûts de carburants, les prix du kérosène ayant "plus que doublé par rapport à la période précédent la guerre en Iran", indique le groupe.

La fermeture dès samedi de CityLine, qui opère des vols court-courriers depuis Francfort et Munich, est une "étape douloureuse" avancée en raison de la crise, a souligné Till Streichert, directeur financier de Lufthansa.

Le groupe, qui possède notamment Eurowings, Austrian et Swiss, affirme avoir déjà prévu cette fermeture et créé City Airlines pour reprendre ces liaisons. Cependant, cette passation n'était pas attendue aussi rapidement.

Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC), à l'origine de quatre mouvements sociaux depuis février, a vivement critiqué cette décision, prise selon lui "sans considération pour les salariés", selon son président Andreas Pinheiro.

"Les raisons géopolitiques invoquées ne nous paraissent pas convaincantes, puisqu'aucun concurrent ne retire actuellement du marché des capacités d'une telle ampleur", a-t-il souligné.

- Avions énergivores -

Lufthansa dit chercher à reclasser les salariés concernés dans d'autres compagnies du groupe.

Dans le détail, les "27 avions opérationnels de CityLine seront définitivement retirés du programme", étant les plus anciens et porteurs de coûts d'exploitation "relativement élevés".

L'offre court et moyen-courrier de la marque historique Lufthansa sera également réduite de cinq avions d'ici à l'hiver prochain.

A la fin de l'été, les capacités long-courrier seront amputées de six avions au total, quatre Airbus A340-600 et deux Boeing 747-400.

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa sur le tarmac de l'aéroport de Munich, le 13 avril 2026 ( AFP / Alexandra BEIER )

Pour Gerald Wissel, expert chez Airborne Consulting joint par l'AFP, cette décision est "compréhensible" car ces gros appareils "consomment énormément de carburant". Quant aux avions régionaux, ils "sont souvent à peine rentables" et Lufthansa "avait déjà décidé de retirer les appareils CRJ (biréacteurs exploités par CityLine) de sa flotte d'ici la fin de l'année".

Dans le même temps, neuf avions supplémentaires seront alloués à une autre filiale de Lufthansa, Discover Airlines, selon le communiqué.

Lufthansa a rappelé que "sa consommation de kérosène était couverte à 80%, un niveau supérieur à la moyenne du secteur, mais que "les 20% restants" devaient "être achetés aux prix du marché, qui ont nettement augmenté".

Avec la baisse de ses capacités, le groupe prévoit de réduire "cette part particulièrement coûteuse des besoins en carburant d'environ 10%".

-Conflits sociaux-

Le groupe aérien allemand a également mis en avant "l'augmentation des charges liées aux conflits sociaux" pour justifier ces annonces.

Depuis le début de l'année, plusieurs grèves, à l'appel du syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) ou de celui du personnel de bord UFO, ont provoqué l'annulation en Allemagne de milliers de vols.

Un panneau affiche les vols annulés à l'aéroport de Francfort, le 15 avril 2026 en Allemagne, alors que le syndicat du personnel de cabine UFO appelle les membres du personnel de Lufthansa à faire grève en raison d'un conflit sur les salaires et les pensions ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'annonce intervient d'ailleurs au milieu d'une semaine marquée par deux mouvements sociaux de VC, lundi et mardi puis jeudi et vendredi.

Pour M. Pinheiro, "tout porte à croire" que la fermeture soudaine de CityLine est "en lien avec les conflits" sociaux, la direction voulant ainsi "imposer sa politique tarifaire" aux organisations salariales.

Or pour M. Wisssel, il est "imprudent d'intervenir maintenant dans le conflit social" car "cela ne fera qu'envenimer les positions et il est peu probable qu'un accord soit trouvé".

Lufthansa a également annoncé vouloir davantage réduire ses coûts administratifs, avec des économies concernant "les recrutements, les événements internes et les prestations de conseil externes".

Elles complèteront le plan déjà annoncé de suppression de 4.000 postes administratifs au sein du groupe d'ici à 2030.

Le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'une cérémonie pour le centenaire de la fondation de la compagnie aérienne Lufthansa à l'aéroport de Francfort, le 15 avril 2026 en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Ces annonces interviennent au lendemain des célébrations du centenaire de Lufthansa à Francfort, en présence du chancelier Friedrich Merz et perturbées par des manifestations de personnel.

D'autres compagnies réagissent par des hausses de prix et des réductions de vols face à la pire crise du secteur depuis le Covid-19.