Venezuela: manifestation devant l'ambassade des Etats-Unis pour des élections et hausses des salaires

Une femme tient les drapeaux du Venezuela et des États-Unis lors d’une manifestation sur la place Alfredo Sadel, à Caracas, le 16 avril 2026, pour exiger des élections au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Des syndicalistes et des travailleurs ont réclamé jeudi devant l'ambassade des États-Unis au Venezuela de nouvelles élections et des hausses de salaires, plus de trois mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier.

La présidente par intérim Delcy Rodriguez gouverne sous pression américaine, et notamment le président Donald Trump qui a déclaré à plusieurs reprises être responsable du Venezuela et de la vente de son pétrole.

Une poignée de manifestants s'est rendue jusqu'à l'ambassade des États-Unis, située dans un quartier aisé de la capitale. La mission diplomatique a repris ses activités avec le rétablissement des relations entre Washington et Caracas après sept ans de rupture.

Leurs demandes : augmentations des salaires, libération de prisonniers politiques et organisation d'élections libres.

"En ce moment, le gouvernement vénézuélien est sous la tutelle des Nord-Américains. Alors, nous allons parler avec les Nord-Américains" pour qu'ils "apportent une réponse à nos revendications", estime Laura Rada, syndicaliste de 70 ans.

"Nous voulons remercier le gouvernement américain de nous avoir donné un peu d'air pour respirer, mais qu'il termine le travail", a déclaré le syndicaliste Victor Pereira à un employé local de l'ambassade.

"Nous avons rapidement besoin d'élections", a dit à l'AFP Carlos Salazar, coordinateur d'une coalition syndicale.

"Le Venezuela est sous la tutelle des États-Unis en ce moment. C'est aussi simple que ça", analyse Adriana Farnetano, retraitée de 62 ans, une petite bannière américaine à la main et enveloppée dans le drapeau tricolore national.

Elle se plaint toutefois : "Il y a le business du pétrole et tout ça, mais ça, nous ne le voyons pas pour l'instant. Nous ne voyons rien du pétrole, ni de l'or, ni de quoi que ce soit".

Carlos Salazar (D), coordinateur d’une coalition syndicale, remet des documents contenant des revendications à un fonctionnaire de l’ambassade des États-Unis, devant la représentation diplomatique à Caracas, le 16 avril 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Avec des drapeaux du Venezuela et des États-Unis, quelque 200 personnes s'étaient rassemblées auparavant sur une place située à quelques kilomètres de l'ambassade, en soutien aux revendications.

Les manifestations étaient devenues rares dans le pays après la répression lors de la réélection controversée de Maduro, le 28 juillet 2024. Depuis sa capture, les protestations ont repris.