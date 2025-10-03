Flagstar s'apprête à étoffer son équipe d'investissement dans le cadre de la relance après son exposition à l'immobilier commercial

La Flagstar Bank FLG.N cherche à développer son bureau d'investissement et commencera à embaucher prochainement, a déclaré un cadre supérieur à Reuters, alors que la banque cherche à réduire sa dépendance à l'égard des prêts immobiliers commerciaux en difficulté.

Le plan, qui en est à ses débuts, souligne les efforts de la banque pour puiser dans la gestion de patrimoine une source régulière de revenus, qui pourrait s'avérer cruciale dans ses efforts pour réduire l'exposition aux prêts CRE qui ont nui aux résultats de l'année dernière.

"Je cherche à embaucher quelques personnes cette année. Et l'année prochaine, je vais doubler ou tripler ce nombre", a déclaré Brett Mitstifer, directeur des investissements de la banque privée et de la gestion de patrimoine, lors d'une interview.

La banque commencera bientôt à distribuer des informations sur les marchés en interne, et les communications avec les clients externes suivront, a déclaré Mitstifer, un vétéran de HSBC qui a pris ses nouvelles fonctions en septembre.

Flagstar est une unité de Flagstar Financial FLG.N , qui était connue sous le nom de New York Community Bancorp jusqu'à ce qu'elle soit rebaptisée l'année dernière.

L'année dernière, la banque a été mise sous pression lorsque les taux d'intérêt élevés et la faible demande d'espaces de bureaux ont pesé sur les emprunteurs CRE, ce qui a entraîné une injection de capital d'un milliard de dollars et un remaniement de la direction, y compris la nomination d'un nouveau directeur général .

Mitstifer a déclaré que les clients de la banque sont maintenant confiants dans la sécurité de leurs fonds chez Flagstar. "Les gens comprennent ce qui s'est passé. Et ils se sentent très vite à l'aise lorsqu'ils rencontrent l'équipe de direction", a-t-il déclaré.

Les actions de la banque ont gagné environ 25 % cette année, signe du soutien des investisseurs aux efforts de redressement, dépassant la hausse de 14,2 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

Le secteur de la gestion de patrimoine est toutefois un domaine ultra-concurrentiel dominé par des poids lourds de Wall Street tels que Morgan Stanley MS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N , qui gèrent des milliers de milliards d'euros d'actifs et se taillent une grande part du marché.

Selon Mitstifer, les petites banques telles que Flagstar peuvent se tailler une place en offrant un service plus personnalisé et des réponses plus rapides, ce qui fait souvent défaut aux grandes institutions.

"Il y a un peu de vide après la crise bancaire régionale", a-t-il déclaré.