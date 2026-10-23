Flagstar Bank recule alors que la pression sur les taux pèse sur les prévisions pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la banque régionale Flagstar Bank ( FLG.N ) reculent de 3,9 % à 11 dollars en pré-ouverture

** FLG révise à la baisse ses prévisions pour 2027 , invoquant la hausse des taux d’intérêt et son impact sur les coûts du crédit

** La banque new-yorkaise indique que ses objectifs financiers pour 2027 sont désormais reportés à 2028, ajoutant que la concurrence intense sur le marché des dépôts avait également un impact sur la tarification et les prévisions de croissance

** Le directeur général Joseph Otting a souligné l’impact persistant des politiques de régulation des loyers sur son portefeuille d’immeubles collectifs à New York, ce qui a pesé sur les coûts de crédit au troisième trimestre

** Sur 18 sociétés de courtage, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et 6 “conserver”; objectif de cours médian: 16 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FLG affichait une baisse de 9 % depuis le début de l’année