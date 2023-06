FL Entertainment: Banijay crée un acteur majeur des médias et du divertissement avec Balich Wonder Studio

Banijay annonce aujourd'hui la conclusion d’un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Balich Wonder Studio. Cette opération associe les forces d'un groupe de contenus de renommée mondiale avec le savoir-faire pionnier d'un acteur du divertissement live et crée ainsi, un acteur mondial majeur des médias et du divertissement.

Fondé en 2013 et basé à Milan, Balich Wonder Studio, est un groupe créatif qui s'est rapidement développé pour devenir un créateur d'événements live prestigieux et un partenaire d’un large éventail de cérémonies institutionnelles, et d'expériences uniques au service de marques ou de destinations.

Balich Wonder Studio a réalisé un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros en 2022.



L'acquisition reste soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée dans les prochains mois.