Five9 en hausse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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30 juillet - ** Le titre de Five9 ( FIVN.O ), éditeur de logiciels pour centres d'appels, a progressé de 4,9 % avant l'ouverture, à 28,50 dollars, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 ( .SPCY ) la semaine prochaine ** FIVN remplacera Two Harbors Investment TWO.N à compter du lundi 3 août, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mercredi en fin de journée ** Two Harbors, une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans les droits de gestion hypothécaire, est en passe d'être rachetée par CrossCountry Mortgage dans le cadre d'une opération qui devrait être finalisée prochainement

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 10,4 millions d’actions FIVN, ce qui correspond à environ trois jours de demande d’achat

** Basée à San Ramon, en Californie, FIVN compte environ 76,56 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2,1 milliards de dollars

** Depuis mercredi, le titre a progressé de 59 % au cours des trois derniers mois, ce qui porte sa hausse à environ 35 % depuis le début de l'année

** Sur 21 analystes, 15 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 6 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 25 dollars, selon les données de LSEG