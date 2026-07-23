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Five Star Bancorp recule après une levée de fonds par émission d'actions d'environ 114 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Les actions de la banque régionale Five Star Bancorp FSBC.O ont reculé de 7 % à 45 dollars en pré-ouverture jeudi, après la fixation du prix d'une nouvelle émission dans la nuit ** FSBC, dont le siège se trouve à Rancho Cordova, en Californie, a annoncé mercredi en fin de journée une émission de portant sur environ 2,7 millions d’actions au prix de 44 dollars, soit une décote de 9 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l'intention d'utiliser le produit net prévu de l'opération, soit 113,6 millions de dollars, à des fins générales, pour soutenir sa croissance et pour son fonds de roulement

** FSBC comptait environ 21,4 millions d’actions en circulation avant l’opération

** KBW est le seul teneur de livre ** Mercredi après la clôture, la société a indiqué que son produit net d’intérêts du deuxième trimestre avait augmenté de 2,6 millions de dollars par rapport au trimestre précédent pour atteindre 46,1 millions de dollars, principalement en raison d’une hausse des revenus d’intérêts liée à la croissance des prêts et à l’augmentation des dépôts rémunérés auprès des banques; la marge d’intérêt nette a reculé de 7 points de base par rapport au premier trimestre, s’établissant à 3,63 %

** Depuis le début de l’année, l’action FSBC a progressé de 35 %. Elle a atteint un plus haut intrajournalier record de 50,26 dollars le 16 juillet

** Sur cinq analystes, trois recommandent d’“acheter” le titre, tandis que deux conseillent de “conserver”; l’objectif de cours médian s’établit à 47 dollars, selon les données de LSEG

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