Five Below en hausse après un chiffre d'affaires annuel et des prévisions de bénéfices supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du distributeur discount Five Below

FIVE.O ont augmenté de 7,2 % à 227,77 $ dans les échanges prolongés du marché

** La société prévoit des ventes annuelles et des bénéfices supérieurs aux estimations, grâce aux efforts de marketing qui ont stimulé la fréquentation des magasins

** Les ventes à magasins comparables devraient augmenter de 3 % à 5 %, contre une hausse de 2,49 % estimée par les analystes, selon les données compilées par le LSEG

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 7,74 et 8,25 dollars, contre 7,04 dollars selon les estimations ** "Avec une base de magasins en croissance, une forte performance des nouveaux magasins et une proposition de valeur différenciée pour les clients, nous pensons que nous sommes bien positionnés pour conduire une croissance durable des ventes, une expansion des marges et une valeur actionnariale à long terme", déclare la directrice générale Winnie Park

** Le groupe dépasse également les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre

** FIVE en hausse de 79 % en 2025