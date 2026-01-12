 Aller au contenu principal
Five Below en hausse après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du distributeur discount Five Below FIVE.O ont augmenté de 2,7 % à 200,85 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour l'année et le quatrième trimestre, en misant sur une bonne saison des fêtes ** "Nous pensons que l'amélioration de l'exécution en magasin et le merchandising solide, associés au marketing, y compris les médias sociaux, sont les principaux moteurs (de la demande)," déclare Michael Montani, analyste chez Evercore ISI ** FIVE prévoit un chiffre d'affaires net de 4,75 milliards de dollars pour l'exercice 2025, contre 4,65 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données du LSEG

** FIVE s'attend également à ce que le revenu annuel ajusté par action se situe entre 6,30 et 6,35 dollars, contre 5,86 dollars attendus par les analystes

** Le chiffre d'affaires net du 4ème trimestre devrait s'élever à 1,71 milliard de dollars, contre 1,62 milliard de dollars attendus par les analystes

** Le revenu trimestriel ajusté par action devrait se situer entre 3,95 $ et 4,00 $ par rapport aux attentes des analystes de 3,86 $

** FIVE en hausse de ~79% en 2025

