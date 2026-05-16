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Fitch revoit à la baisse la perspective des notations de la BDC de Goldman Sachs
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 01:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fonds a enregistré une augmentation des prêts en souffrance

* Goldman Sachs BDC indique que les problèmes concernent principalement les prêts accordés par l'ancienne direction

* GS précise que ce fonds représente 1,5 % de l'ensemble des actifs de crédit privé sous gestion de la société

par Matt Tracy

Fitch Ratings a revu à la baisse sa perspective de notation pour le fonds de crédit privé

GS.N de Goldman Sachs, Goldman Sachs BDC GSBD.N , a annoncé vendredi l'agence de notation.

Dans son communiqué publié après la clôture du marché , Fitch a maintenu la note actuelle de Goldman Sachs BDC, inférieure à la catégorie « investment grade », mais pourrait dégrader le fonds s'il n'augmente pas sa réserve de sécurité.

“Fitch estime que la réserve de couverture des actifs est faible compte tenu du profil de risque élevé de GSBD, comme en témoigne la récente détérioration de la qualité de crédit du portefeuille”, ont écrit les analystes de Fitch.

Les investisseurs se sont intéressés de plus près à Goldman Sachs BDC et à d’autres fonds de crédit privés connus sous le nom de sociétés de développement commercial (BDC) qui accordent des prêts aux entreprises de taille moyenne, alors que les progrès de l’intelligence artificielle menacent les modèles économiques de certaines entreprises du secteur des logiciels.

Goldman Sachs BDC a constaté une hausse du taux de prêts non productifs de son portefeuille, c'est-à-dire le pourcentage de ses prêts dont les remboursements sont fortement en retard, a indiqué le fonds dans son rapport sur les résultats du premier trimestre publié le 8 mai, soulignant une augmentation à 4,7 % au coût amorti, contre 2,8 % au trimestre précédent.

Le fonds a également indiqué qu'environ 10 % de ses revenus totaux d'intérêts et de dividendes au premier trimestre provenaient de revenus “en nature”, qui permettent aux emprunteurs de “payer” les intérêts en les ajoutant au principal dû à l'échéance du prêt plutôt qu'en espèces.

“Cette exposition accrue pourrait augmenter le risque de pertes réalisées si les sociétés du portefeuille venaient à faire défaut”, ont noté les analystes de Fitch.

Dans une réponse écrite à l'annonce de Fitch, Goldman Sachs a souligné que Goldman Sachs BDC ne représentait qu'un peu plus de 1,5 % de l'ensemble des actifs de crédit privé sous gestion de la société.

Environ 58 % du portefeuille de la BDC est constitué de prêts accordés depuis que l'équipe de direction actuelle du fonds a pris ses fonctions en mars 2022, a-t-elle précisé.

Les 42 % restants sont “des positions plus anciennes qui reflètent la majeure partie de la volatilité actuelle du crédit – représentant plus de 99,5 % du total de nos créances non productives au coût d’acquisition”, a déclaré Vivek Bantwal, co-responsable mondial du crédit privé chez Goldman Sachs Asset Management.

Les équipes internes de restructuration du fonds “travaillent en étroite collaboration avec ces emprunteurs afin de maximiser le recouvrement”, a ajouté Bantwal.

Fitch a noté que le niveau d'endettement de Goldman Sachs BDC avait augmenté au cours du premier trimestre, une évolution qu'elle a attribuée à des dépréciations latentes au sein de son portefeuille de prêts.

“Nous sommes satisfaits du niveau d'endettement à la fin du trimestre grâce à notre visibilité sur les remboursements à court terme”, a noté Bantwal.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/05/2026 à 01:16:13.

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