Fitch Ratings revoit à la baisse ses prévisions du PIB mondial

Fitch Ratings-Londres-14 septembre 2022 : La crise gazière européenne, une inflation élevée et une forte accélération du rythme de resserrement de la politique monétaire mondiale pèsent lourdement sur les perspectives économiques. Les perspectives économiques mondiales (GEO) de septembre 2022 de Fitch Ratings comprennent des réductions profondes et importantes des prévisions du PIB mondial.

Fitch prévoit désormais une croissance du PIB mondial de 2,4% en 2022 - révisée à la baisse de 0,5 point de pourcentage depuis les GEO de juin - et de seulement 1,7% en 2023, soit une réduction de 1 point de pourcentage. La zone euro et le Royaume-Uni devraient entrer en récession plus tard cette année et Fitch prévoit que les États-Unis connaîtront une légère récession à la mi-2023.

Fitch prévoit que l'économie de la zone euro se contractera de 0,1 % en 2023, soit une baisse de 2,2 points de pourcentage depuis juin, reflétant l'impact de la crise du gaz naturel. Nous prévoyons désormais une croissance américaine de 1,7% en 2022 et de 0,5% en 2023, révisée à la baisse de 1,2 et 1pp, respectivement. La reprise de la Chine est limitée par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et par un effondrement prolongé de l'immobilier. Nous prévoyons désormais une croissance de 2,8 % cette année et une reprise à 4,5 % l'année prochaine, soit des révisions à la baisse de 0,9 et 0,8 points respectivement.

"Nous avons connu une sorte de tempête parfaite pour l'économie mondiale ces derniers mois, avec la crise du gaz en Europe, une forte accélération des hausses de taux d'intérêt et une aggravation du marasme immobilier en Chine", a déclaré Brian Coulton, Chef économiste.

Les prévisions reposent désormais sur l'hypothèse d'un arrêt total ou quasi total de l'approvisionnement de l'Europe en gaz par les gazoducs russes. Malgré les efforts de l'UE pour trouver des solutions de rechange, l'approvisionnement total en gaz de l'UE diminuera considérablement à court terme, ce qui aura des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement industrielles. Ces répercussions sur l'offre seraient exacerbées si le rationnement devenait nécessaire pour éviter une pénurie de gaz pure et simple, un risque majeur en Allemagne.

Les prix de gros du gaz et de l'électricité en Europe ont presque décuplé en raison de la crise. Une répercussion sans entrave sur les prix de détail du gaz et de l'électricité pourrait avoir un impact considérable sur l'inflation de l'IPC. À titre d'exemple, une multiplication par trois ou quatre des prix de détail du gaz et de l'électricité ajouterait plus de 15 points à l'IPC. Les gouvernements élaborent des réponses pour protéger les consommateurs et nous prévoyons des augmentations plus modérées des prix de détail. Mais ces mesures de soutien pourraient avoir des coûts budgétaires importants.

Une inflation élevée et persistante, des anticipations d'inflation élevées à court terme et des marchés du travail tendus ont incité la Fed, la Banque d'Angleterre (BOE) et la BCE à devenir plus hawkish ces derniers mois. Les taux directeurs augmentent beaucoup plus rapidement que prévu.

On s'attend maintenant à ce que la Fed porte ses taux à 4% d'ici la fin de l'année et les maintienne à ce niveau jusqu'en 2023 ; le taux de refinancement de la BCE devrait passer à 2% d'ici décembre ; et le taux d'escompte de la BOE devrait atteindre 3,25 % d'ici février 2023.

La Fed et la BOE sont en mode de resserrement quantitatif, la BOE prévoyant de vendre carrément des obligations.

Contrairement au rôle de l'assouplissement quantitatif dans la pandémie, les politiques des banques centrales ne sont plus favorables à l'assouplissement budgétaire pour protéger les ménages et les entreprises des chocs économiques. Avec le resserrement des conditions de liquidité, un assouplissement budgétaire à grande échelle pourrait faire grimper les taux d'intérêt réels à long terme.