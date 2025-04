Fitch Ratings revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale

La croissance de la Chine devrait tomber sous la barre des 4 % cette année et l'année prochaine, tandis que celle de la zone euro restera bloquée largement en dessous de 1 %.

(AOF) - "Nous avons fortement revu à la baisse nos prévisions de croissance mondiale en réponse à la grave escalade de la guerre commerciale mondiale", pose Fitch Ratings. Elle devrait être largement inférieure à 2 % cette année, son plus faible niveau depuis 2009, même en comptant les années marquées par la pandémie de Covid 19. L'agence de notation estime que la croissance annuelle des États-Unis en 2025 devrait rester positive à 1,2 %, mais ralentira au cours de l'année pour atteindre seulement 0,4 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2025.

