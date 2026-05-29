Fitch Ratings : la dette privée plus transparente mais toujours complexe

(Zonebourse.com) - Pour Fitch Ratings, au sujet de la dette privée, "la publication quotidienne de la valorisation des actifs améliore la transparence, mais des défis persistent". L'agence de notation financière américaine précise que "l'augmentation de la fréquence de publication de la valorisation des actifs constitue une évolution positive, mais elle ne résout pas les défis plus profonds liés à l'évaluation intrinsèque de cette classe d'actifs.

Elle souligne que l'attrait d'une publication quotidienne est compréhensible compte tenu de la diversification des investisseurs au sein de cette classe d'actifs, notamment via les ETF et les véhicules d'investissement mutualisés.

Fitch rappelle toutefois qu'une valorisation quotidienne ne constitue pas un véritable mécanisme de découverte des prix (" price discovery "). Selon l'agence de notation, "le principal défi réside dans le fait que la juste valeur de la plupart des prêts de dette privée est déterminée à partir de données non observables en l'absence de transactions sur le marché". Par conséquent, une véritable transparence sur les prix reste limitée sans liquidité de marché réelle.

En outre, Fitch met en avant plusieurs éléments essentiels pour instaurer une transparence plus durable, notamment des méthodologies de valorisation robustes et standardisées, un accès démocratisé aux données au niveau des emprunteurs, des exercices de stress tests, ainsi qu'un renforcement de la gouvernance entourant les agents de valorisation indépendants.

Dans un rapport dédié à ce sujet, Fitch souligne également que les initiatives du secteur visant à introduire des identifiants standardisés, tels que les CUSIP*, constituent une avancée significative vers une amélioration de la liquidité sur le marché secondaire.

Les notations de crédit sont également présentées comme des mécanismes importants de transparence puisqu'elles fournissent des évaluations indépendantes pouvant être comparées et susceptibles d'aider à placer les valorisations sur les courbes de spreads. Ces notations peuvent donc servir de repères pour les différents acteurs du marché.

*CUSIP ( Committee on Uniform Security Identification Procedures ) est le numéro de sécurité sociale des produits financiers aux États-Unis et au Canada. C'est un code d'identification unique à 9 caractères (chiffres et lettres) attribué à chaque action, obligation (publique ou privée) ou produit financier coté en Amérique du Nord.

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