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Roland-Garros: 28 interventions des secouristes mardi, un record
information fournie par AFP 29/05/2026 à 17:13

Des spectateurs à Roland-Garros le 26 mai 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Des spectateurs à Roland-Garros le 26 mai 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les secouristes de Roland-Garros sont intervenus à 28 reprises dans la journée de mardi, battant le précédent record établi en 2017 (25 interventions en une journée), ont indiqué vendredi à l'AFP les organisateurs du tournoi.

Si une vague de chaleur exceptionnelle accable Paris depuis le début du tournoi, toutes les interventions des secouristes ne sont cependant pas liées à la chaleur, insiste la Fédération française de tennis (FFT).

"Ce que je considère comme +intervention+, c'est tout départ des secouristes du poste central de sécurité", expliquait mardi Michel Franco Durand, le responsable du service incendie/secours du Grand Chelem parisien.

Les secouristes peuvent donc être mobilisés aussi bien pour soigner un salarié du tournoi qui se serait blessé que pour porter assistance à un spectateur victime d'un malaise, détaillait-il.

"On intervient en priorité auprès du public, mais on est là pour épauler toutes les autres populations du tournoi, que ce soient les accrédités, les prestataires, les partenaires", concluait Michel Franco Durand.

Sur les cinq premiers jours du tournoi, les secouristes sont déjà intervenus à 116 reprises.

En 2025, durant la semaine de qualifications et les deux semaines du tournoi, ils avaient réalisé 147 interventions.

En 2026, "on va peut-être atteindre les 200 interventions, peut-être 230, mais on ne va pas avoir des milliers d'interventions", s'était avancé Michel Franco Durand mardi.

Selon Météo-France, Paris devrait connaître son pic de chaleur vendredi, avec 35°C.

Le département capitale est en vigilance orange canicule depuis jeudi.

Les chaleurs supérieures à 30°C enregistrées quotidiennement depuis le début de Roland-Garros le 24 mai ont provoqué des défaillances chez plusieurs joueurs de premier plan comme le Norvégien Casper Ruud ou le N.1 mondial Jannik Sinner, éliminé jeudi au deuxième tour.

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