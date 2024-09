Fitch : "les indicateurs de rentabilité des grandes banques européennes resteront solides en 2024"

(AOF) - Les plus grandes banques européennes devraient atteindre en 2024 une rentabilité en ligne avec les niveaux élevés de 2023, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. La plupart des 20 grandes banques figurant dans le dernier rapport trimestriel de Fitch sur l'évolution du crédit ont enregistré de bonnes performances au premier semestre de l'année 2024, avec des bénéfices supérieurs aux prévisions, ce qui a conduit Fitch à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année pour certaines banques.

La génération de revenus a bien résisté malgré la baisse des taux d'intérêt, et les pressions sur les coûts et la qualité des actifs ont généralement été contenues.

"Nous prévoyons que le ratio moyen bénéfice d'exploitation/actifs pondérés en fonction des risques des banques sera stable à environ 2,6 % en 2024, ce qui est confortablement supérieur à la moyenne à long terme, grâce à des revenus d'intérêts nets toujours solides et à des revenus de commissions en hausse", explique Fitch Ratings.

Les ratios coûts/revenus ont généralement augmenté légèrement au premier semestre de l'année 2024, en raison de la persistance des pressions inflationnistes, mais ils sont généralement restés inférieurs à leur moyenne à long terme grâce à des revenus plus élevés et à des économies de coûts structurelles.

Les banques italiennes et nordiques, ainsi que HSBC, qui ont surperformé leurs homologues au premier semestre de l'année 2024, devraient continuer à enregistrer de bonnes performances au deuxième semestre de cette année.

En revanche, les banques françaises, qui sont à la traîne par rapport à leurs homologues, ne connaîtront qu'une amélioration modérée de leur rentabilité, tandis que les bénéfices des banques britanniques continueront généralement à diminuer par rapport à leurs niveaux élevés.

Les revenus nets d'intérêts continuent de bénéficier d'une tarification favorable des dépôts dans certaines juridictions, en particulier en Italie, en Espagne et dans la région du Benelux, mais les coûts des dépôts pour les banques françaises et britanniques ont augmenté de manière significative en raison de la migration des dépôts à vue non rémunérés vers des comptes d'épargne rémunérés.

Les marges d'intérêt nettes ont culminé à une médiane de 1,4% au premier semestre 2024 et devraient, dans la plupart des cas, commencer à diminuer progressivement au deuxième semestre 2024, sous l'effet du resserrement des écarts entre les prêts et les dépôts.

"Nous prévoyons que le ratio moyen des prêts douteux des banques (fin du premier semestre 2024 : 2,4%) augmentera au deuxième semestre 2024, reflétant des charges de remboursement de la dette plus élevées et une activité économique faible, mais qu'il restera inférieur à 3% jusqu'en 2025, soutenu par des taux d'intérêt plus bas et une reprise économique modeste", signale Fitch Ratings.