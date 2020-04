Fitch dégrade la perspective des fonds monétaires " LVNAV" européens

(NEWSManagers.com) - L'avenir du secteur des fonds monétaires à valeur liquidative à faible volatilité (" LVNAV" , low volatility net asset value) européens s'assombrit quelque peu, selon Fitch. L'agence de notation a décidé d'abaisser la perspective de ce type de fonds, qui passe de stable à négative.

Les fonds monétaires " LVNAV" proposent en temps normal une valeur liquidative constante, qui diffère légèrement de la réalité des prix de marché des actifs en portefeuille. Néanmoins, lorsque la valeur constante offerte s'éloigne de plus de 20 points de base de la valeur théorique de marché, le prix des parts doit être temporairement calculé en fonction de la seconde méthode, défavorable pour l'investisseur.

Or, la volatilité extrême et inédite des prix des actifs qui a cours en ce moment, combinée à de forts retraits de la part d'investisseurs anxieux, fait craindre à l'agence de notation une dégradation de la liquidité de ces fonds. La volatilité hebdomadaire des fonds monétaires LVNAV libellés en euros, dollars ou sterlings a ainsi dépassé le seuil des 30%. De même, des retraits de 15% des encours ont été observés sur les fonds monétaires LVNAV en euros et en dollars. Certains acteurs ont d'ailleurs été forcés, la semaine dernière, de vendre des actifs en portefeuille pour répondre aux besoins de cash, obérant au passage les coussins de liquidités réglementaires, relate Fitch. Un petit nombre d'entre eux a même perdu momentanément sa note de liquidité " AAAmmf" .

Pour protéger leur liquidité, les fonds LVNAV européens sont autorisés à recourir, dans certains cas, aux gates ou au swing pricing. L'activation de ces règles est autorisée dès lors que la liquidité hebdomadaire baisse de 30% et que les retraits dépassent en une journée les 10% d'encours. Mais cela reste à la discrétion des gérants. Au-delà, la suspension totale des retraits engendrerait immédiatement la baisse de la note d'un fonds à " BBmmf" , avertit Fitch.