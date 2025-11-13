Fitch abaisse la note d'Aston Martin en raison de l'incertitude de la demande américaine

L'agence de notation Fitch Ratings a abaissé la note de la dette du constructeur automobile britannique Aston Martin AML.L , citant le flux de trésorerie négatif persistant du fabricant de voitures de sport de luxe et l'incertitude concernant sa clientèle américaine.

Dans un rapport publié jeudi , les analystes de Fitch ont noté que les ventes d'Aston Martin ont chuté de 17 % d'une année sur l'autre à la fin du mois de septembre, tandis que leur déclin s'est accéléré d'un trimestre à l'autre.

Fitch prévoit que le flux de trésorerie disponible de l'entreprise restera négatif jusqu'en 2028, mais prévoit une amélioration des bénéfices d'exploitation en 2026.

Les analystes ont souligné l'augmentation de la concurrence et la baisse de la demande globale pour les voitures de sport de luxe auxquelles Aston Martin est confronté.

Ils ont noté que la demande des clients américains reste incertaine, suite à l'introduction des tarifs douaniers au début de l'année et à la baisse consécutive des ventes de voitures aux États-Unis aux deuxième et troisième trimestres.

Aston Martin a augmenté ses prix en juin en réponse aux droits de douane américains alors qu'elle reprenait ses livraisons vers le pays.

Bien que reconnue comme une marque de luxe, Aston Martin a l'effet de levier le plus élevé et la génération de flux de trésorerie disponible la plus faible parmi les équipementiers automobiles couverts par les notations de Fitch.

L'abaissement par Fitch à CCC+ d'Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC, la société mère du constructeur automobile, indique un risque de crédit élevé et des défis financiers.