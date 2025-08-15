 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fitch abaisse encore la note de Spirit Airlines et la fait passer en catégorie "junk"
15/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fitch Ratings a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de Spirit Airlines FLYY.A de "CCC+" à "CCC-", citant une forte probabilité de défaillance à court terme.

"L'abaissement de la note reflète la possibilité accrue que Spirit ne soit pas en mesure d'éviter un défaut de paiement en raison de ses pertes d'exploitation continues et de la baisse de ses liquidités." a déclaré Fitch dans son rapport.

Cette décision fait suite à l'avertissement lancé par Spirit en début de semaine concernant les risques de " going concern ", quelques mois seulement après la sortie de la faillite du transporteur. Les activités de la compagnie aérienne ont été mises à rude épreuve en raison de la faiblesse de la demande intérieure et de la diminution des réserves de trésorerie.

Dans son rapport trimestriel de lundi, Spirit a déclaré que l'augmentation de la capacité intérieure et la baisse de la demande de voyages d'agrément au cours du deuxième trimestre ont créé un environnement tarifaire difficile, ce qui a encore pesé sur les résultats.

