Fiserv n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en raison des mauvais résultats de son pôle Solutions financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services de paiement Fiserv

FISV.O n'a pas atteint les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, pénalisée par la faiblesse de ses divisions “commerçants” et “solutions financières”.

L'action de la société a reculé de 7,7 % mardi avant l'ouverture de la Bourse . Elle a perdu près de 66 % au cours des 12 derniers mois.

Les entreprises traditionnelles de fintech subissent une pression croissante à mesure que la concurrence s'intensifie, que la croissance du commerce ralentit et que des problèmes d'exécution freinent la croissance, les activités de paiement principales peinant à maintenir leur élan.

Basée dans le Wisconsin, Fiserv perçoit des commissions auprès des commerçants, des banques et des coopératives de crédit pour le traitement des paiements et des transactions.

Le chiffre d'affaires lié au traitement et aux services, qui représente plus des quatre cinquièmes du chiffre d'affaires total de Fiserv , a légèrement augmenté de 0,6 % pour atteindre 4,07 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires du segment des solutions pour commerçants est resté stable, tandis que celui du segment des solutions financières a enregistré une baisse de 4,8 %.

Hors éléments exceptionnels, la société a réalisé un bénéfice de 1,79 (XX,XX euros) dollar par action au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,57 (XX,XX euros) dollar, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats marquent le début de ce que Fiserv a qualifié d'année de transition, à la suite des changements de direction intervenus à la fin de l'année dernière . En février, la société a annoncé qu'elle allait accroître ses investissements dans des domaines stratégiques afin de combler les lacunes, d'améliorer le service client et de soutenir une dynamique plus forte au second semestre.

“Notre équipe se concentre sur la mise en œuvre du plan d'action One Fiserv et, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, nous sommes encouragés par les progrès réalisés”, a déclaré le directeur général Mike Lyons.

Le chiffre d'affaires ajusté pour le trimestre s'est établi à 4,68 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 4,73 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La croissance de Fiserv a été mise à mal au cours du trimestre, la marge d'exploitation ajustée ayant reculé à 29,7 %, contre 37,8 % un an plus tôt.