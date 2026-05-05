Fiserv déçoit sur ses revenus et subit la pression sur ses activités clés
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 21:50
Fiserv a publié des résultats trimestriels en demi-teinte, marqués par un chiffre d'affaires ajusté de 4,68 milliards de dollars, inférieur aux 4,73 milliards attendus par les analystes. Cette contre-performance s'explique par la faiblesse de ses segments principaux, notamment les solutions aux commerçants, restées stables, et les services aux institutions financières, en recul de 4,8%. L'activité globale de traitement et de services n'a progressé que de 0,6%, illustrant un ralentissement de la dynamique du groupe.
Malgré ces difficultés, le bénéfice ajusté par action a atteint 1,79 dollar, dépassant les attentes fixées à 1,57 dollar. Toutefois, la marge opérationnelle ajustée s'est nettement contractée, tombant à 29,7% contre 37,8% un an plus tôt, sous l'effet d'investissements accrus et de tensions sur l'activité. Le titre a reculé de près de 9% en séance et affiche une baisse d'environ 66% sur un an, reflétant les inquiétudes persistantes des investisseurs.
Dans ce contexte, Fiserv qualifie 2026 d'année de transition, après des changements dans son équipe dirigeante fin 2025. Le groupe prévoit de renforcer ses investissements dans des domaines stratégiques afin d'améliorer ses performances et soutenir un redressement au second semestre. Cette situation illustre les défis auxquels font face les acteurs historiques de la fintech, confrontés à une concurrence accrue et à un ralentissement de la croissance.
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