FirstSun rachète First Foundation dans le cadre d'une opération entièrement en actions de 785 millions de dollars

FirstSun Capital Bancorp FSUN.O va racheter First Foundation FFWM.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 785 millions de dollars, ont annoncé les sociétés lundi, alors que les fusions et acquisitions au sein des banques régionales s'accélèrent dans un contexte d'inquiétudes sur le crédit dans le secteur et d'incertitudes macroéconomiques.

Les actions de First Foundation ont augmenté d'environ 8 % après la clôture des marchés. Les actions de FirstSun ont baissé d'environ 4 %.

Des fusions bancaires d'une valeur similaire ont pris forme au cours du second semestre 2025, les conseils d'administration étant plus ouverts aux fusions-acquisitions après un ralentissement, les prêteurs cherchant à renforcer leurs bilans par la consolidation.

Les inquiétudes concernant le crédit dans le secteur, liées à des prêteurs tels que Zions Bancorp ZION.O , ont ébranlé les actions bancaires au début du mois; toutefois, une série de résultats positifs a aidé le secteur à réduire ses pertes.

Nicolet Bankshares NIC.N est en train d'acquérir MidWestOne Financial Group MOFG.O pour 864 millions de dollars en actions, ce qui constitue l'une des plus grosses transactions de l'année, ont déclaré les sociétés la semaine dernière.

Les actionnaires ordinaires et privilégiés de First Foundation recevront 0,16083 action de FirstSun. À l'issue de la fusion, les actionnaires de FirstSun détiendront 59,5 % de la société issue de la fusion.

La fusion, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, donnera naissance à une société dont l'actif total s'élèvera à 17 milliards de dollars et l'actif total sous gestion à 6,8 milliards de dollars. Elle contribuera également à l'expansion de FirstSun sur le marché de la Californie du Sud.

Le président exécutif, le directeur général et le directeur financier de FirstSun conserveront leur poste. Tom Shafer, actuellement directeur général de First Foundation, sera vice-président de la société issue de la fusion.

Stephens est le conseiller financier exclusif de FirstSun, tandis que Keefe Bruyette and Woods est le conseiller principal de First Foundation.