FirstSun bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du deuxième trimestre et annoncé un programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars

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28 juillet - ** Les actions de FirstSun Capital ( FSUN.O ), une banque régionale, bondissent de 11,4 % à 38,79 dollars

** Lundi en fin de journée, FSUN a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre et a annoncé un programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars, autorisé jusqu'au 30 juin

** Keefe, Bruyette & Woods s'attend à ce que le programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars annoncé par FSUN pour les quatre prochains trimestres compense la réduction de son bilan et permette au titre de se négocier à un niveau globalement conforme à sa valeur comptable tangible

** FSUN a rééquilibré son bilan cette année afin de réduire son profil de risque après l’acquisition de First Foundation

** La société compte 44,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 1,54 milliard de dollars à la dernière clôture, selon LSEG

** Les quatre sociétés de courtage couvrant le titre émettent une recommandation "Achat" ou supérieure; objectif de cours médian: 44,50 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action FSUN affichait une baisse de 7,5 % depuis le début de l’année