FirstEnergy revoit à la hausse son plan d'investissement pour 2026

FirstEnergy FE.N a porté mardi son plan d'investissement à 6 milliards de dollars pour 2026, contre 5,5 milliards estimés pour l'année en cours, alors que la compagnie d'électricité augmente ses dépenses pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Le secteur américain de l'électricité s'est préparé à une augmentation rapide de la consommation d'électricité à l'échelle nationale, en raison des centres de données gourmands en énergie nécessaires pour soutenir l'essor de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

La société prévoit de dépenser environ 3 milliards de dollars dans son segment de transmission l'année prochaine, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année en cours, et les dépenses de modernisation du réseau devraient s'élever à environ 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année dernière.

L'entreprise prévoit également un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 2,62 et 2,82 dollars par action, dont le point médian est conforme aux attentes des analystes, qui tablent sur 2,72 dollars par action.

Le dividende annuel trimestriel est prévu à 0,465 $ par action, soit un total d'environ 1,86 $ par action.