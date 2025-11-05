First Watch Restaurant en baisse suite au retrait de la société de capital-investissement Advent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 novembre -
** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 2,3 % à 17,52 $ dans les échanges prolongés, la
** FWRG
a terminé en hausse de 1,9 % à 17,94 $ après un gain de 11 % mardi, après que le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté de la société pour le 3e trimestre aient dépassé les attentes des analystes ()
** Jusqu'à mercredi, les actions ont baissé de 3,6% depuis le début de l'année
** La note moyenne des 11 analystes est "acheter" et la prévision médiane est de 22 $, selon les données de LSEG
